Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока — 2» в водах Дании. Как сообщил оператор проекта Nord Stream 2, работы проводятся в соответствии со всеми разрешениями. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. После введения Штатами санкции против газопровода, несколько европейских участников покинули проект. На сегодняшний день недостроенными остались примерно 148 километров газопровода. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по «Северному потоку — 2» на фоне дела Алексея Навального и высылки дипломатов из России пока остается неизменной.

Сегодня же против санкций в отношении СП-2 высказался и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он подчеркнул в интервью газете «Райнише Пост», что действия против оппозиционеров не имеют ничего общего с правовым государством. Президент ФРГ заявил, что тюремное заключение для человека, только что оправившегося после опасной для жизни попытки отравления, которое произошло в его стране, цинично. Россия нарушает обязательства по защите прав человека, которые она приняла на себя в рамках национального и международного права.

Параллельно Штайнмайер констатировал, что «устойчивое сплетение отношений в энергетическом секторе в прошедшие годы – последний мост между Россией и Европой». Президент ФРГ подчеркнул, что «уничтожение мостов – это не свидетельство силы». Обе стороны должны подумать о том, нужно ли предпринимать этот шаг. По словам социал-демократического политика, после разрыва последней связной нити Европа потеряет влияние на Россию. Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц также отверг санкции в отношении России. Остановку строительства газопровода он считает неправильным решением.

На сегодняшний день недостроенными остались примерно 148 километров газопровода.