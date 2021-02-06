В Фейсбуке идет аукцион фотографа Дмитрия Маркова, который решил помочь ОВД-Инфо и «Апологии протеста»

В Фейсбуке заканчивается благотворительный аукцион известного фотографа Дмитрия Маркова, который решил помочь ресурсам ОВД-Инфо и «Апологии протеста».

Марков отправился на несанкционированную акцию 2 февраля без журналистского удостоверения для чистоты эксперимента, объяснив это тем, что он пошел «по собственному желанию». Фотографа задержали и отправили в отделение полиции Косино-Ухтомское, где он и сделал снимок, мгновенно разошедшийся по оппозиционным пабликам и ставший символом протеста. Оперативник в балаклаве сидит под портретом Президента России Путина. Маркова отпустили тем же вечером после составления протокола, но он тем не менее решил помочь протестным платформам.

Снимок, который существует в единственном экземпляре и подписан автором, выставлен на аукцион в Фейсбуке. Стартовая цена в 10 000 рублей была довольно быстро превышена в десятки раз. К вечеру ее цена приблизилась к миллиону.

Работы Дмитрия Маркова выставлялись в Нью-Йорке и Париже, кроме того он получал гранты от Инстаграма и других известных интернет-платформ.