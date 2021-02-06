По всему миру в эти выходные проходят акции в поддержку Алексея Навального

Акция, организованная американским НКО Free Russia Foundation, проходит в эти выходные во многих странах мира. Она посвящена поддержке Алексея Навального и других политических заключенных, об этом «Эху» рассказал координатор акции в Вашингтоне Дмитрий Валуев. В городах-участниках глобальной акции на улицы выходят как минимум по несколько сотен человек, сказал Валуев.

В Берлине на мероприятие за свободу политзаключенным вышли несколько сотен человек, об этом «Эху» рассказала глава правозащитной организации «Русь Сидящая» Ольга Романова. Ольга Романова добавила, что новая акция в Берлине запланирована на следующие выходные.