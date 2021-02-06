Задержанного в Петербурге рэп-исполнителя в стиле Славу КПСС выпустили из полиции

Задержанного в Петербурге исполнителя в стиле рэп Вячеслава Машнова(Слава КПСС), выпустили из полиции. Поводом к задержанию стало участие музыканта Вячеслава Машнова в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля. У себя в Twitter рэпер пишет, что суд состоится в среду, 10 февраля. Из протокола, который на него составили и фрагмент которого публикует Машнов, следует, что он нецензурно ругался в адрес неопределенного круга лиц и игнорировал правила приличия.
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