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21:04, 06 февраля 2021

Прокурору на процессах по уголовным делам Навального Екатерине Фроловой предоставили госзащиту

Прокурору на процессах по уголовным делам Навального Екатерине Фроловой предоставили госзащиту. По сведениям «Интерфакс», Фролову сопровождает личная охрана. Как отмечает «МБХ медиа», люди в штатском сопровождали прокурора на заседаниях по делам Навального, которые проходили 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском суде.



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