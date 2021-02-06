Прокурору на процессах по уголовным делам Навального Екатерине Фроловой предоставили госзащиту. По сведениям «Интерфакс», Фролову сопровождает личная охрана. Как отмечает «МБХ медиа», люди в штатском сопровождали прокурора на заседаниях по делам Навального, которые проходили 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском суде.