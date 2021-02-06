Акция Free Russia Foundation проходит в эти выходные во многих странах мира. Она посвящена поддержке Алексея Навального и других политических заключенных, об этом «Эху» рассказал координатор акции в Вашингтоне Дмитрий Валуев.

В городах-участниках глобальной акции на улицы выходят как минимум по несколько сотен человек, добавил Дмитрий Валуев.