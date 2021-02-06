Двенадцать человек госпитализированы после пожара в Новой Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Три человека, в том числе двое детей, погибли.

В поселке Мосрентген горели квартира на втором этаже жилой девятиэтажки и балконы с третьего по девятый этажи. Для эвакуации пострадавших были задействованы санитарные вертолеты. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.