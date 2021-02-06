Судно «Фортуна» начало укладку труб «Северного потока 2» в водах Дании. Как сообщил оператор проекта Nord Stream 2, работы проводятся в соответствии со всеми разрешениями. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. После введения Штатами санкции против газопровода, несколько европейских участников покинули проект. На сегодняшний день недостроенными остались примерно 148 километров газопровода.
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