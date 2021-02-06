Сербия выдала России бывшего топ-менеджера банка «Евростандарт» Дарью Гнездич. Здесь ее обвиняют в хищении мошенническим путем 5 млн долларов. Как заявили в российской Генпрокуратуре, Гнездич скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск.