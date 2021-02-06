Публичные акции в поддержку Алексея Навального проходят в эти выходные во многих странах мира. В Берлине на мероприятие за свободу политзаключенным вышли несколько сотен человек, об этом «Эху» рассказала глава правозащитной организации «Русь Сидящая» Ольга Романова. Она добавила, что следующая акция в Берлине запланирована на следующие выходные.