Публичные акции в поддержку Алексея Навального проходят в эти выходные во многих странах мира. В Берлине на мероприятие за свободу политзаключенным вышли несколько сотен человек, об этом «Эху» рассказала глава правозащитной организации «Русь Сидящая» Ольга Романова. Она добавила, что следующая акция в Берлине запланирована на следующие выходные.
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