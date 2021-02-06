Рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный также как Слава КПСС, задержан в Петербурге и доставлен в отдел полиции

Исполнитель в стиле рэп Вячеслав Машнов, известный также как Слава КПСС, задержан в Петербурге и доставлен в отдел полиции. Ему вменяют участие в несанкционированной акции 2 февраля в поддержку Алексея Навального. Об этом РБК сообщил представитель артиста Артем Вараб. От комментариев он отказался.