В Москве пенсионерка сбросила мошенникам с балкона полмиллиона рублей. Как передает «Интерфакс», с заявлением по факту мошенничества в полицию обратилась 84-летняя жительница района «Текстильщики». По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он рассказал, что некие злоумышленники попытаются списать все имеющиеся на её банковской карте сбережения. Лжеполицейский попросил пенсионерку в интересах расследования исполнять все инструкции преступников. Женщина согласилась и после следующего звонка, по просьбе мошенников, сбросила им с балкона все свои деньги. Подозреваемые уже задержаны.