Под развалинами дома после взрыва в Бордо найдена погибшая женщина. Взрыв прогремел утром в помещении автомастерской. Взрывной волной двухэтажный дом был полностью разрушен. Пострадали несколько соседних зданий, из которых срочно эвакуировали более десятка человек. Во всем квартале взрывной волной выбиты стекла и витрины магазинов. Серьезно пострадал 89-летний мужчина. Погибшая — его жена. По основной версии пожарных, в автомастерской взорвался газ.
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