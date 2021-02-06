Германия выделит на поддержку гражданского общества в Белоруссии до 21 млн евро. Как рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, в частности, Германия предложит стипендии студентам, которые были исключены из университетов за участие в протестных демонстрациях. поддержит Германия и независимые СМИ, преследуемым белорусам страна предоставит убежище. Предстоит также разработать механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении выразила солидарность с участниками акций протеста в Белоруссии.