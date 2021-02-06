Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило морские испытания и начало укладку «Северного потока — 2» в водах Дании. Об этом сообщает оператор проекта, компания Nord Stream 2. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по «Северному потоку — 2» на фоне дела Алексея Навального и высылки дипломатов из России пока остается неизменной. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой, который не следует разрушать.
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