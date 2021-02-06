Рэпер Слава КПСС задержан в Петербурге

Рэпер Слава КПСС (известный также как Гнойный) задержан в Петербурге. «Правозащита Открытки» сообщает, что рэпера везут в отдел полиции для оформления протокола о мелком хулиганстве. Представитель рэпера Артем Вараб подтвердил РБК, что Вячеслава Машнова (так зовут репера) задержали и доставили в полицию за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

По сведениям «МБХ медиа», рэпер задержан за видео с акции, ему вменяют мелкое хулиганство за то, что одна из речевок была матерная.