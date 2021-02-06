СПЧ выступает за расследование каждого случая нарушения прав человека в ходе акций в поддержку Навального

СПЧ выступает за расследование каждого случая нарушения прав человека в ходе недавних несанкционированных акций в поддержку Навального. Глава совета Валерий Фадеев заявил «Интерфаксу», что нужно разобраться, зачем полиция задерживает не причастных к акциям людей. По словам Фадеева, на контроле СПЧ также и ситуация с изоляторами, где содержатся

задержанные. Как сказал глава СПЧ, если уж силовики задержали так много людей, надо было подумать о том, где они будут находиться под стражей.