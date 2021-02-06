Депутат ЗакСа Вишневский требует возбудить уголовное дело из-за необоснованного перекрытия центра Петербурга

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский обратился в МВД и к прокурору Санкт-Петербурга с требованием возбудить уголовное дело из-за необоснованного перекрытия центра города. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «На протяжении 5-6 часов было перекрыто движение в центре города, закрыли две станции метро, остановили целый ряд маршрутов общественного транспорта. При этом в центре города никто не анонсировал никаких публичных акций на сегодня. Более того, организаторы предыдущих акций заранее заявили, что они их приостанавливают. Я написал начальнику главного управления МВД и прокурору города, что я расцениваю действия должностных лиц, которые организовали это перекрытие, как подпадающие под состав преступления 267 статьи уголовного кодекса – «умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры или воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов», — сказал он. Депутат также подчеркнул, что власти должны ответить за свои действия.

«Они очень любят обвинять участников акций протеста, что из-за них там какие-то неудобства. Сегодня все неудобства устроили только неизвестные лица из городской власти и правоохранительных органов. Они все валят друг на друга, полиция на администрацию, администрация на полицию. Пусть установят, кто это сделал, и он ответит по уголовной статье», — заключил он. Ранее стало известно, что сотрудники силовых ведомств по неизвестным причинам перекрыли несколько крупных улиц в центре Санкт-Петербурга. Оппозиционные политики каких-либо массовых акций в Санкт-Петербурге сегодня не анонсировали. Источник петербуржского интернет-издания «Фонтанка» в Смольном сообщил, что в неких телеграм-каналах призывают выходить на новые акции протеста, и городские власти считают, что они должны быть к этому готовы.