В РПЦ одобряют инициативу наказывать интернет-ресурсы и соцсети за неудаление обсценной лексики. Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он добавил, что использование нецензурной лексики является серьезной болезнью, тем более когда это случается с сотрудниками правопорядка или госслужащими.
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