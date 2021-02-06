Путин наградил генерального продюсера Первого канала Эрнста орденом За заслуги перед Отечеством I степени

Владимир Путин наградил генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста орденом За заслуги перед Отечеством I степени.

Официальная формулировка в указе о награждении, опубликованном на сайте президента, вполне традиционна. «За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность». Традиционен и повод – под юбилей: сегодня Эрнсту исполняется 60 лет. Из них почти 22 он управляет Первым каналом, дольше, чем Владимир Путин Россией. В 2019-м «по совокупности заслуг» колумнист журнала New Yorker назвал Эрнста «неофициальным министром пропаганды Кремля».

Правда по рейтингам к концу 2010-х Первый канал все чаще становился не-первым: на фоне растущего среднего возраста телезрителей его лидерство оспаривает «Россия-1», а производители контента по его заказу все чаще жалуются на задержки платежей из-за дефицита бюджета у «Первого».

Одновременно с Эрнстом таким же орденом наградили художественного руководителя Александринского театра в Петербурге Валерия Фокина – он в конце февраля отметил 75-летие.