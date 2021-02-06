Как минимум три человека погибли из-за пожара в жилом доме в Новой Москве. Пострадали при этом еще 14.

Среди погибших было двое детей. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что во время пожара несовершеннолетние вышли из квартиры на лестничную клетку, но там было слишком сильное задымление. Нашли их еще живыми, вынесли на улицу и передали врачам. Тем не менее спасти детей не удалось.

Третьим погибшим был родственник хозяев квартиры, где произошло возгорание. Его тело спасатели обнаружили только после того, как огонь удалось потушить.

Пожар начался сегодня днем на втором этаже жилого дома в посёлке Мосрентген. Сначала загорелась квартира, а затем огонь перекинулся на балконы. Он дошел до девятого этажа. Усугубило ситуацию то, что пожарных вызвали не сразу.

В Следственном комитете объявили, что сейчас рассматриваются разные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки.

Также по факту произошедшего в СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.