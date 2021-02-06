В России пятый день подряд выявили менее 17 тысяч зараженных COVID-19. По данным оперативного штаба, с начала пандемии в стране заразились почти 4 млн человек, умерли более 76 тысяч.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также отмечают, что темпы распространения коронавирусной инфекции замедлились.