Fitch: Протесты в поддержку Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в России в 2021 году

Протесты в поддержку Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в России в 2021 году. К такому выводу пришло рейтинговое агентство Fitch. Впрочем, эксперты агентства считают, что это пока не угрожает стабильности российского правительства в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе это может привести к подрыву авторитета властей.