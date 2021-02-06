СПЧ готов провести правовую экспертизу отравления Навального, если будет обращение представителей политика

СПЧ готов провести правовую экспертизу отравления Алексея Навального, если на этот счет будет обращение представителей политика. Таким образом, как передает «Интерфакс», глава совета Валерий Фадеев ответил на вопрос, есть ли повод для возбуждения уголовного дела по факту отравления.
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