Самолет, летевший в Амстердам, после неполадок на борту благополучно сел в Шереметьево. Как сообщили сотрудники компании «Аэрофлот», пострадавших нет. Пассажирский Airbus A320 Москва — Амстердам подал сигнал тревоги спустя примерно 20 минут после вылета на высоте около 8 тыс. метров над Тверской областью. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Причиной стали неполадки в системе радиосвязи.