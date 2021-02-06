При пожаре в поселке Мосрентген в Новой Москве погибли три человека — один взрослый и двое детей. По данным МЧС, пострадали 14 человек. Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже девятиэтажки. Огонь перекинулся на балконы с третьего по девятый этаж. Пожар потушен. Среди версий пожарные называют неисправную электропроводку.