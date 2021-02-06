Все желающие россияне смогут сделать прививки от коронавируса до лета. Отечественная вакцина востребована и на международном рынке при соответствующей медийной поддержке.

Темпы вакцинации в стране позволяют рассчитывать на то, что в ближайшие несколько месяцев кампания может быть в целом завершена. Об этом в интервью каналу «Россия-1» заявил глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который видит в этом преимущество наших граждан.

США и Европа отстают на несколько месяцев. На Западе подобных рубежей достигнут только к октябрю этого года. Между тем российская вакцина востребована и в мире и дело не только в подтвержденных качествах препарата, но и в медийной поддержке. Газета The New York Times уверяет, что в Латинской Америке проводится кампания по продвижению «Спутника V» и параллельной дискредитации западных вакцин. По утверждению авторов, через испаноязычные сегменты соцсетей действуют агентство «Спутник», телеканал РТ и твиттер-аккаунт российского посольства в Мексике. Они якобы намеренно преувеличивают проблемные моменты, связанные с западными вакцинами, манипулируют информацией и опускают комментарии, которые опровергают негативный контент. В Фейсбуке правда заявили, что никакой кампании не видят, а в Твиттере пообещали разобраться в ситуации.

В российских СМИ от комментариев по этому вопросу отказались.