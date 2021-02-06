Российская ЛГБТ-сеть обратилась в СК из-за похищения двух уроженцев Чечни, которых увезли в республику из Н. Новгорода

Российская ЛГБТ-сеть обратилась в Следственный комитет и МВД из-за похищения двух уроженцев Чечни, которых задержали и увезли в республику из Нижнего Новгорода. Молодых людей обнаружили в отделе полиции Гудермеса.

Среди задержанных — несовершеннолетний. В полиции Гудермеса его заставляют отказаться от адвоката, рассказал пресс-секретарь Российской ЛГБТ-сети Тим Бесцвет. Молодых людей — они оба гомосексуалы — пару дней назад задержали в Нижнем Новгороде омоновцы и сотрудники ФСБ. Силовики, как пишет «Новая газета», разгромили квартиру, где жили чеченцы, а задерживали их словно особо опасных преступников. Затем увезли в неизвестном направлении. Их адвокат Александр Немов выяснил, что молодых людей отвезли в Гудермес. В отдел полиции также привезли отца несовершеннолетнего задержанного. Молодых людей собираются допросить, адвоката к ним не пускают, рассказал «Эху» пресс-секретарь российской ЛГБТ-Сети.

Задержанные, как пишет «Новая газета», ранее были модераторами телеграм-канала, в котором состояли молодые люди, называющие себя атеистами. Они высмеивали исламские ценности в духе французского еженедельника Шарли Эбдо. Чеченцев впервые задержали прошлой весной, их как отмечает издание содержали в полку патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, тогда же их пытали и избили, это хорошо заметно на видео, опубликованном после допросов. После этого российская ЛГБТ-сеть помогла им уехать в другой регион.

Задержание молодых чеченцев осудили российские и международные правозащитные организации. Они призывают Европейский суд по правам человека принять срочные меры по похищенным уроженцам республики.