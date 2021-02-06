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Эксклюзив Эха 18:06, 06 февраля 2021

Силовики перекрывали сегодня центр Петербурга

Официальная причина этого неизвестна. Акций протеста никто не проводил.

Весь центр Петербурга оказался оцеплен сегодня полицией и Росгвардией. Вдоль проезжей части выставили ограждения, чтобы возможные протестующие не вышли на дорогу. Все ближайшие улицы к Невскому проспекту перекрыли. По сообщениям очевидцы, перекрывали и мосты в центре города, пропускаю людей только если они предъявляли паспорт с регистрацией. Тем, кто пошел в этот выходной день в Эрмитаж, пришлось показывать полиции билеты, чтобы попасть в музей. Администрация Эрмитажа уже сообщила, что билеты всех, кто не смог попасть на выставки сегодня, будут действительны в другие дни. Петербуржцы сообщали, что в некоторых школах детей не отпускали одних домой. Требовали, чтобы их забрали родители. Всюду дежурят машины полиции и Росгвардии. В 12:30 Смольный объявил, что общественный транспорт не едет больше по Невскому проспекту по требованию полиции. при этом изданию «Фонтанка.ру» в Главке не подтвердили эту информацию.Также закрыли центральные станции метрополитена. Сняли это ограничение только в начале пятого часа дня. Известно, что состоялась одна акция. Напротив знаменитого следственного изолятора «Кресты» к памятнику жертвам политических репрессий под наблюдением полиции возложили цветы семь человек. Ранее координатор «Штабов Навального» Леонид Волков объявил, что они не станут в ближайшие месяцы проводить акции протеста.

Движение в центре Петербурга перекрыто властями без объяснения причин. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного собрания, руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский. «Перекрыт Невский проспект, все въезды и выезды на Невский, перекрыто движение через Дворцовый и Благовещенский мосты, остановлен общественный транспорт в центре, закрыты станции метро. Все огорожено, везде полиция и прочие силовики. Куча моих знакомых в центре сообщают, что невозможно уехать, невозможно приехать, невозможно попасть по делам. Абсолютно непонятно, с чем это связано, гражданские ведомства кивают на полицию, полиция кивает обратно. Невозможно установить, кто отдал этот приказ, никаких публичных акций на сегодня никем не заявлялось», — сказал он. По мнению Вишневского, оснований для перекрытия города у властей не было. «Это свидетельство или какого-то параноидального страха, или они просто осваивают деньги, чтобы показать начальству, что видите, как мы готовимся к отражению врага, даже если он не собирался сегодня наступать. Пора возбуждать уголовное дело о блокировании транспортных магистралей в отношении тех, кто дал сейчас приказ перегородить центр города», — заключил он.

Перекрытие станций метро в центре Петербурга необходимо, чтобы обеспечить безопасность людей в связи с возможными акциями протеста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев. «Перекрытие станций метро в Петербурге – это экстраординарное событие, понятно, что это вызовет дискомфорт, что центральные станции метро ни с того, ни с сего перекрывают. Такие экстраординарные меры вводятся, чтобы обеспечить безопасность людей. Если была информация, что будут проводиться определенные акции, то люди должны быть ограждены от этих действий со стороны протестующих», — сказал он.

Тем временем полиция Петербурга подтверждает проведение серии обысков в рамках расследования уголовного дела о препятствии движению транспорта во время несанкционированной акции 23 января. Как сообщает городское управление внутренних дел, обыски проходят у подозреваемых по 30 адресам. В полиции отмечают, что целью обысков является поиск предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования. Сколько подозреваемых в деле, полиция не уточняет. По сведениям интернет издания «МБХ медиа», обыски по делу прошли у 13 человек. Об обыске у себя рассказала в телеграм-канале член организации «Открытая Россия» Светлана Уткина.



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