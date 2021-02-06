Самолёт, вернувшийся в Шереметьево после частичного отказа системы радиосвязи, совершил посадку в штатном режиме

Самолёт, вернувшийся в аэропорт Шереметьево после частичного отказа системы радиосвязи, совершил посадку в штатном режиме. Как сообщает Аэрофлот, пострадавших нет. Пассажирский Airbus A320 Москва — Амстердам подал сигнал тревоги спустя примерно 20 минут после вылета на высоте около 8 тыс. метров над Тверской областью.
2021-02-06T17:44:15+03:00
2021-02-06T17:44:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:44, 06 февраля 2021
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