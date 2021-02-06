Апелляционный суд Черногории отменил приговор по делу о попытке госпереворота в стране в 2016-м году. Как говорится в соответствующем постановлении, приговор был вынесен с нарушениями, а существование преступлений, за которые осудили фигурантов дела, не было доказано. Как сообщает издание Balkan Insight, дело будет направлено на повторное рассмотрение с другим составом суда. Следствие обвинило в причастности к заговору российские спецслужбы. Приговор в 2019 году был вынесен, в т.ч. двум гражданам России заочно.