Апелляционный суд Черногории отменил приговор по делу о попытке госпереворота в стране в 2016-м году. Как говорится в соответствующем постановлении, приговор был вынесен с нарушениями, а существование преступлений, за которые осудили фигурантов дела, не было доказано. Как сообщает издание Balkan Insight, дело будет направлено на повторное рассмотрение с другим составом суда. Следствие обвинило в причастности к заговору российские спецслужбы. Приговор в 2019 году был вынесен, в т.ч. двум гражданам России заочно.
2021-02-06T17:41:47+03:00
2021-02-06T17:41:47+03:00
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17:41, 06 февраля 2021
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