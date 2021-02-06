МИД России завел аккаунт в TikTok. Как сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, создать профиль в этой соцсети на Смоленской площади «планировали давно», но развитие событий последних недель ускорило процесс. По словам Захаровой, это не дань моде, а информационная работа.

Ранее Генпрокуратура обнаружила в соцсетях призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых акциях, а Роскомнадзор сообщил, что ряд соцсетей, в т.ч. TikTok, будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы.