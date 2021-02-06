Сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево женщину, которая пошутила о бомбе в своем багаже

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево женщину, которая при регистрации на рейс пошутила о бомбе в своем багаже. Как передает ТАСС, вещи пассажирки проверены, взрывных устройств там не обнаружили.
2021-02-06T17:34:21+03:00
2021-02-06T17:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 06 февраля 2021
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