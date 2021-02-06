В воде в Хунзахском районе Дагестана выявлен возбудитель дизентерии

В воде в Хунзахском районе Дагестана, где с признаками отравления к медикам обратились 64 человека, выявлен возбудитель дизентерии. Как сообщает республиканский Минздрав, большинство пострадавших – дети. В район направлены инфекционисты и эпидемиологи.

По данным ведомства, также специалисты проводят дезинфекцию в местах выявления лиц с симптомами кишечной инфекции и вакцинацию детей от гепатита А.