Население Москвы уменьшилось впервые почти за 30 лет: сокращение стало самым масштабным в современной истории России. Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Число жителей Москвы в прошлом году снизилось сразу на 42 тысячи человек по сравнению с годом ранее. Население столицы не уменьшалось с 92-го года. Но даже тогда темпы не были такими стремительными, как сейчас, отмечает журнал Forbes. Население тогда сократилось менее чем на две тысячи горожан. Чем вызвано масштабное сокращение москвичей в прошлом году, не уточняется. Росстат не связывает это с пандемией коронавируса, от новой инфекции в столице, по данным Оперативного штаба, к началу этого года умерли больше 11-ти тысяч человек. По оценке Росстата, население Москвы в тот же период составляло немногим больше 12-ти миллионов 600-т тысяч жителей. В статистику вошли только люди, которые постоянно живут в российской столице. Эксперты, опрошенные журналом Forbes, объясняют убыль населения Москвы сокращением притока приезжих в столицу из других регионов. Некоторые из-за пандемии могли переезд отложить, те же, кто приехал, регистрироваться не стали. У тех, кто уже здесь находился, срок регистрации мог истечь и этих людей посчитали выбывшими.

В большинстве регионов страны Росстат отметил снижение численности населения в прошлом году. Прирост, хотя и не такой, как раньше, замечен в Подмосковье. Также увеличилось население Севастополя — сразу на 14 процентов. Но в целом в Крыму оно сократилось, отмечает Forbes.