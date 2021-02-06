Студентов МГЮУ, по некоторым данным, обманом заставили участвовать в флеш-мобе в поддержку Путина

Студентов Московского государственного юридического университета, по некоторым данным, обманом заставили участвовать в флеш-мобе в поддержку Владимира Путина.

Учащимся вуза предложили сняться в видеоролике в поддержку России как лидера по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает студенческий интернет-журнал DOXA. Всех, кто примет участие, обещали пригласить на прием в Государственную думу и вручить благодарственные письма.

По сообщениям самих студентов, съемки проходили в одном из отелей Москвы. Когда на интерактивной доске появился текст, который должны были скандировать обучающиеся, стало понятно, что он посвящен не борьбе с опасной инфекцией, а президенту. Студенты рассказали, что о сценарии ролика заранее их никто не предупредил. В общей сложности в акции приняли участие около 50 учащихся МГЮА имени Кутафина.

В университете ситуацию пока не комментировали.

Похожая ситуация произошла и в Ульяновске. Там студентов колледжа вывели на улицы с плакатами «МыЗаПутина». В учебном заведении назвали мероприятие «съемками ролика» для партии «Единая Россия», в которых студенты участвовали по собственному желанию.