В центре Петербурга после перекрытий постепенно восстанавливается движение общественного транспорта и метро. Сегодня, в выходной день, с утра силовиками был перекрыт Невский проспект, одноименная станция метро была закрыта. Жители также жаловались на серьезное полицейское усиление.

Кто отдал такой приказ, осталось неизвестным. Об этом «Эху Москвы» рассказал депутат Заксобрания Петербурга, член фракции Яблоко Борис Вишневский. «Перекрыт Невский проспект, все въезды и выезды на Невский, перекрыто движение через Дворцовый и Благовещенский мосты, остановлен общественный транспорт в центре, закрыты станции метро. Все огорожено, везде полиция и прочие силовики. Куча моих знакомых в центре сообщают, что невозможно уехать, невозможно приехать, невозможно попасть по делам. Абсолютно непонятно, с чем это связано, гражданские ведомства кивают на полицию, полиция кивает обратно. Невозможно установить, кто отдал этот приказ, никаких публичных акций на сегодня никем не заявлялось», — сказал он. По мнению Вишневского, оснований для перекрытия города у властей не было.

Ранее соратники Алексея Навального заявляли о том, что протестные акции в поддержку оппозиционного политика приостановлены до весны-лета.