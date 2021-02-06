В Шереметьево в ближайшее время должен приземлиться пассажирский самолёт, который ранее подал сигнал тревоги. Экипаж сообщил о технических проблемах.

Airbus A360, который вылетел из Москвы в Амстердам в 14:50, развернулся спустя примерно 20 минут после начала полёта. Как объяснили в «Аэрофлоте», командир борта сообщил о частичном отказе системы радиосвязи, после чего было принято решение о возвращении в Шереметьево. Самолёт около часа нарезал круги неподалёку от Ржева, чтобы сжечь лишнее топливо. В авиакомпании отдельно отметили, что жизни пассажиров и экипажа ничего не угрожает.

С момента последнего подобного инцидента в Шереметьево не прошло и суток. Минувшей ночью туда вернулся рейс, направлявшийся в Астрахань. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах сообщало, что экипаж решил развернуть самолёт, после того как сработал датчик неисправности шасси.

Помимо этого, в Нижнем Новгороде сегодня экстренно сел самолёт, направлявшийся из Москвы в Магнитогорск. Борт совершил экстренную посадку из-за трещин на лобовом стекле.