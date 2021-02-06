Глава РФПИ заявил о возможности привить всех желающих в России до лета. По оценке Кирилла Дмитриева, в Европе и США вакцинация всех желающих сможет завершиться к сентябрю или октябрю. Глава РФПИ прогнозирует, что в этом году «Спутником V» получится привить около 700 млн человек. Помимо «Спутника V», в России зарегистрирована еще одна вакцина против COVID-19 — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор».Регистрация третьей вакцины «Ковивак» от Центра им. Чумакова ожидается в феврале.

Между тем The New York Times рассказала об информационной кампании России против западных вакцин. Как пишет издание, в Госдепартаменте США считают, Москва таким образом пытается убедить страны Латинской Америки, Восточной Европы и Африки в превосходстве вакцины «Спутник V» над остальными.