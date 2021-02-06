«МБХ медиа» сообщает, что с утра в Петербурге проходили массовые обыски по делу о перекрытии дорог 23 января

«МБХ медиа» сообщает, что с утра в Петербурге проходили массовые обыски по делу о перекрытии дорог во время несанкционированного митинга 23 января. На данный момент известно о следственных действиях минимум по 12 адресам.
2021-02-06T16:35:16+03:00
2021-02-06T16:35:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 06 февраля 2021
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