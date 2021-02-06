Центр Петербурга постепенно возвращается к нормальной жизни. Как передает интернет издание «Фонтанка», на главную магистраль города после перекрытия смог вернуться общественный транспорт. С трех часов дня заработала станция метро «Невский проспект» Судя по онлайн-камерам, полиция постепенно убирает свои автомобили из центра города. Блокировка силовиками центра Петербурга в выходной день вызвала недовольство и недоумение горожан.

Власти пока так и не смогли объяснить, зачем были приняты такие меры. Ранее соратники Алексея Навального заявляли о том, что протестные акции в поддержку оппозиционного политика приостановлены до весны-лета.