Двое детей погибли при пожаре в Новой Москве. Пострадали 12 человек, спасены пятеро. Как сообщила ТАСС представитель столичного управления СК, в поселке Мосрентген в жилом доме горела квартира на втором этаже и балконы с 3-го по 9-й этажи. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.