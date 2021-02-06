Двое детей погибли при пожаре в Новой Москве. Пострадали 12 человек, спасены пятеро. Как сообщила ТАСС представитель столичного управления СК, в поселке Мосрентген в жилом доме горела квартира на втором этаже и балконы с 3-го по 9-й этажи. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.
2021-02-06T16:34:03+03:00
2021-02-06T16:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 06 февраля 2021
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