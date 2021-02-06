Пассажирский Airbus A320, вылетевший из Шереметьева в Амстердам, сообщил о частичном отказе системы радиосвязи. Как сообщили РИА «Новости» в «Аэрофлоте», самолет изменил курс и возвращается в аэропорт. Лайнер сейчас вырабатывает топливо и совершит посадку около 17.00.

В авиакомпании утверждают, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет.