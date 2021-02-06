Россию обвинили в организации информационной кампании по дискредитации антиковидных вакцин западного производства

Главная цель – продвижение российских аналогов и прежде всего – Спутника V в Латинской Америке – об этом пишет The New York Times. Испаноязычную аудиторию убеждают в том, что российская вакцина эффективнее, в том числе и педалируя негативные истории и проблемы с западными медикаментами. Газета пишет, что эту работу координирует твиттер-аккаунт посольства России в Мексике. Кроме того, задействованы также агентство «Спутник» и телеканал РТ через свои аккаунты в соцсетях. Как указывает автор статьи, сообщая о некоем негативе, российские СМИ, не приводят мнения экспертов, которые это опровергают. Так было в случае со смертью пожилых людей в Норвегии или медсестры в Португалии после прививки американской вакциной Пфайзер. Версии о том, что причины трагедии могли быть другими, нежели влияние препарата, как правило, опускались. «Спутник» и РТ на запросы газеты не ответили.

В Фейсбуке заявили, что никаких кампаний не обнаружили никаких кампаний, а в представительстве Твиттера сообщили, что проводят расследование.