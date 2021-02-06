Московские коммунальные службы переводятся на усиленный режим работы из-за сильных морозов. В мэрии говорят, что, по их данным, в регионе началось резкое понижение температуры воздуха. В начале следующей недели ночью столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов, передает агентство «Москва». В столичном руководстве сказали, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой.