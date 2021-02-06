Мосгорсуд отпустил из-под стражи совладельца компании Merlion Олега Карчева. Он обвиняется в покушении на убийство. Как рассказал агентству «Интерфакс» адвокат предпринимателя, таким образом инстанция удовлетворила апелляцию защиты. Карчев будет находиться под домашним арестом. По этому делу проходит также бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин. Как писала газета «Коммерсантъ», следствие считает, что бизнесмены «заказали» убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.
2021-02-06T16:05:03+03:00
2021-02-06T16:05:03+03:00
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16:05, 06 февраля 2021
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