Мосгорсуд отпустил из-под стражи совладельца компании Merlion Олега Карчева. Он обвиняется в покушении на убийство. Как рассказал агентству «Интерфакс» адвокат предпринимателя, таким образом инстанция удовлетворила апелляцию защиты. Карчев будет находиться под домашним арестом. По этому делу проходит также бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин. Как писала газета «Коммерсантъ», следствие считает, что бизнесмены «заказали» убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.