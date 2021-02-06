Организация «Российская ЛГБТ-сеть» пожаловалась в СК и ЕСПЧ на задержание двух жителей Чечни

Организация «Российская ЛГБТ-сеть» пожаловалась в Следственный комитет и ЕСПЧ на задержание двух жителей Чечни. Они бежали из республики в прошлом году из-за преследований, и были задержаны неизвестными в Нижнем Новгороде. По какой причине – до сих пор неизвестно, сказал «Эху» пресс-секретарь российской ЛГБТ-сети Тим Бесцвет. Он также добавил, адвокату задержанных не дают ознакомиться с материалами дела.