Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер вылетел больше часа назад в Амстердам, когда в полете у него отказала радиосвязь, передает агентство РИА «Новости». В авиакомпании «Аэрофлот» сказали, что сейчас Airnus A320 вырабатывает топливо, посадка ожидается через час. Там заверили, что жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.
2021-02-06T16:04:10+03:00
2021-02-06T16:04:10+03:00
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16:04, 06 февраля 2021
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