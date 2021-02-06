Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер вылетел больше часа назад в Амстердам, когда в полете у него отказала радиосвязь, передает агентство РИА «Новости». В авиакомпании «Аэрофлот» сказали, что сейчас Airnus A320 вырабатывает топливо, посадка ожидается через час. Там заверили, что жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.