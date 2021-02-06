Путин наградил гендиректора Первого канала Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Владимир Путин наградил гендиректора Первого канала Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В тексте указа, который был опубликован сегодня на сайте Кремля, говорится, что Эрнст награждается за «вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность». Гендиректору Первого канала сегодня исполнилось 60 лет.
2021-02-06T15:35:06+03:00
2021-02-06T15:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 06 февраля 2021
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