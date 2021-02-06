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15:34, 06 февраля 2021

Международные инспекторы обнаружили следы радиоактивных веществ на двух иранских объектах

Международные инспекторы обнаружили следы радиоактивных веществ на двух иранских объектах. Как пишет газета The Wall Street Journal, речь идет об объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале прошлого года. Представители организации подозревали, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы. Газета отмечает, что дипломаты не смогли уточнить, какие именно вещества были обнаружены во время инспекций. Вокруг ядерной сделки с Ираном пока что складывается неопределенная ситуация. Президент США Джо Байден еще во время предвыборной кампании неоднократно подвергал критике решение Дональда Трампа выйти из нее. Но после вступления в должность он не сделал каких-либо шагов для возвращения к договору.



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